В Пекине начались тренировки российских фигуристов

В Пекине сегодня начались тренировки российских фигуристов. В этом виде спорта Россия может рассчитывать на несколько наград, в том числе золотые.

Первыми на олимпийский лед вышли мужчины-одиночники. Для всех из них эта Олимпиада первая в карьере. Напомним, Россию в Китае будут представлять Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев. Самым титулованным яваляется Марк Кондратюк – он действующий чемпион России и Европы, правда, титулы он завоевал буквально несколько недель назад. А вот Евгений Семененко заменил в основном составе сборной самого опытного на сегодняшний день спортсмена страны Михаила Коляду – у последнего был положительный тест на коронавирус (сейчас, кстати, тесты у Коляды уже отрицательные, но присоединиться к команде он не сможет).

За тренировкой юношей следили две титулованные спортсменки, прилетевшие в качестве комментаторов – олимпийские чемпионки Алина Загитова и Маргарита Мамун. Обе девушки уже завершили спортивную карьеру.

Индивидуальные соревнования фигуристов состоятся ближе к концу Олимпиады, а вот командный турнир стартует в день открытия Игр, которое состоится 4 февраля.