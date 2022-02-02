В Пекине начались тренировки российских фигуристов

02 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России За рубежом
Алексей Мишин и Евгений Семененко на Олимпиаде в Пекине. (2022) | Фото: t.me/olympic_russia / Олимпийский комитет России

В Пекине начались тренировки российских фигуристов

В Пекине сегодня начались тренировки российских фигуристов. В этом виде спорта Россия может рассчитывать на несколько наград, в том числе золотые.

Первыми на олимпийский лед вышли мужчины-одиночники. Для всех из них эта Олимпиада первая в карьере. Напомним, Россию в Китае будут представлять Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев. Самым титулованным яваляется Марк Кондратюк – он действующий чемпион России и Европы, правда, титулы он завоевал буквально несколько недель назад. А вот Евгений Семененко заменил в основном составе сборной самого опытного на сегодняшний день спортсмена страны Михаила Коляду – у последнего был положительный тест на коронавирус (сейчас, кстати, тесты у Коляды уже отрицательные, но присоединиться к команде он не сможет).

Алексей Мишин и Евгений Семененко на Олимпиаде в Пекине.(2022)|Фото: t.me/olympic_russia / Олимпийский комитет России

Андрей Мозалев на Олимпиаде в Пекине.(2022)|Фото: t.me/olympic_russia / Олимпийский комитет России

За тренировкой юношей следили две титулованные спортсменки, прилетевшие в качестве комментаторов – олимпийские чемпионки Алина Загитова и Маргарита Мамун. Обе девушки уже завершили спортивную карьеру.

Алина Загитова и Маргарита Мамун на Олимпиаде в Пекине.(2022)|Фото: t.me/olympic_russia / Олимпийский комитет России

Евгений Семененко на Олимпиаде в Пекине.(2022)|Фото: t.me/olympic_russia / Олимпийский комитет России

Индивидуальные соревнования фигуристов состоятся ближе к концу Олимпиады, а вот командный турнир стартует в день открытия Игр, которое состоится 4 февраля.

Марк Кондратюк на Олимпиаде в Пекине.(2022)|Фото: t.me/olympic_russia / Олимпийский комитет России

Теги: олимпиада в пекине, фигурное катание, евгений семененко, марк кондратюк, андрей мозалев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2977

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети