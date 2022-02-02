В МФЦ Екатеринбурга появилась криптобиокабина для оформления загранпаспортов

02 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Криптобиокабина в МФЦ Екатеринбурга (2022) | Фото: Накануне.RU

В МФЦ Екатеринбурга появилась криптобиокабина для оформления загранпаспортов

Жители Екатеринбурга теперь смогут самостоятельно сдавать биометрические данные для оформления загранпаспортов нового поколения. Для этого в МФЦ Академического (Екатеринбург) появилась криптобиокабина с надежной криптографической защитой, которая позволяет полностью исключить человеческий фактор из оформления документа.

Внешне программно-технический комплекс похож на обычную фотокабину, однако в нем граждане без особых усилий могут сфотографироваться, отсканировать данные и микросхемы своего паспорта и предоставить отпечатки пальцев. Благодаря инновации, время подачи необходимых для оформления паспорта данных сокращается до 5 минут.

Криптобиокабина в МФЦ Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RUКриптобиокабина в МФЦ Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

"Для оформления документа пользователю необходимо подать заявление в МФЦ и получить индивидуальный штрихкод, который затем нужно будет отсканировать в криптобиокабине. Далее, следуя голосовым указаниям и инструкциям на экране монитора, заявитель самостоятельно делает цифровое фото и сканирует отпечатки пальцев. Также сканируется разворот российского паспорта с фото. Полученные данные передаются в государственную информационную систему в зашифрованном виде, проходят проверку и при положительном результате поступают на фабрику Гознака для изготовления документов. Готовый биометрический паспорт передается в МФЦ для выдачи заявителю", - рассказала директор Многофункционального центра Свердловской области Анастасия Девятых.

Мария Фадеева из п. Бобровский часто путешествует с супругом и детьми, поэтому, когда услышала о криптобиокабине от знакомых, решила попробовать самостоятельно оформить собственный загранпаспорт. По ее словам, с оформлением документов в поселке дела обстоят куда сложнее, из-за чего подобная технология буквально видится ей как магия.

"Получить паспорт это некая проблема, учитывая, что прописаны мы в другом городе. А тут просто магия какая-то. Это вполне удобно: заполнила форму в МФЦ, собрала необходимые документы, оплатила госпошлину и зашла в кабину. До этого я ездила в другие населенные пункты, нужно было отстоять очереди, в общем это была очень длинная история", - поделилась своими впечатлениями Мария.

Мария Фадеева(2022)|Фото: Накануне.RU

Она также добавила, что в ее семье трое детей, каждому из которых тоже нужен загранпаспорт, что раньше, естественно, создавало дополнительные неудобства. В свою очередь сотрудники МФЦ заверили журналиста Накануне.RU, что оформить документ может даже младенец: для фото он может сидеть на коленях у родителей, в то время как отпечатки пальцев будут браться только у детей от 12 лет.

Криптобиокабина в МФЦ Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

"Применение криптобиокабин – большой шаг в направлении цифровой трансформации госуправления и социальной сферы. Автоматизация процесса экономит время заявителя и позволяет исключить человеческий фактор на стадии сбора материалов. Технические характеристики КБК позволят в будущем использовать ее, в том числе для выдачи электронного паспорта гражданина РФ и сбора данных для федеральной Единой биометрической системы. Это даст возможность Свердловской области выйти на новый цифровой уровень взаимодействия государства с людьми", - заявил министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

Криптобиокабина в МФЦ Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

Всего в регионе работает 16 криптобиокабин, две из которых расположены в Екатеринбурге (на Академика Сахарова и Рощинской), а остальные в Артемовском, Асбесте, Березовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Лесном, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Первоуральске, Полевском, Ревде, Серове и Сысерти. Каждая из них разработана по заказу "Ростелеком" и производятся концерном Автоматика (входит в госкорпорацию Ростех). На данный момент Средний Урал является первым регионом, который после столицы ввел в своих МФЦ подобную технологию.

"Мы внедрили криптокабину в существующую ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными, организовали защищенные каналы связи. Устройство оснащено всеми необходимыми техническими средствами для приема и обработки документов, а также для проверки персональных данных граждан. Сведения, передаваемые через кабину, находятся под надежной криптографической защитой", - заявил вице-президент, директор Екатеринбургского (опорного) филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин.

Криптобиокабина в МФЦ Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

С конца 2021 года, свердловские офисы МФЦ выдали порядка 400 биометрических паспортов. Планируется, что в ближайшее время аппарат появится в каждом из офисов области, которых на данный момент насчитывается 124. Записаться в офис МФЦ можно любым из следующих способов: через мобильное приложение "Вне очереди", через сайт МФЦ, колл-центр, администратора, а также при личном визите в офис.

Теги: криптобиокабина, МФЦ, загранпаспорта, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3023

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети