В МФЦ Екатеринбурга появилась криптобиокабина для оформления загранпаспортов

Жители Екатеринбурга теперь смогут самостоятельно сдавать биометрические данные для оформления загранпаспортов нового поколения. Для этого в МФЦ Академического (Екатеринбург) появилась криптобиокабина с надежной криптографической защитой, которая позволяет полностью исключить человеческий фактор из оформления документа.

Внешне программно-технический комплекс похож на обычную фотокабину, однако в нем граждане без особых усилий могут сфотографироваться, отсканировать данные и микросхемы своего паспорта и предоставить отпечатки пальцев. Благодаря инновации, время подачи необходимых для оформления паспорта данных сокращается до 5 минут.

"Для оформления документа пользователю необходимо подать заявление в МФЦ и получить индивидуальный штрихкод, который затем нужно будет отсканировать в криптобиокабине. Далее, следуя голосовым указаниям и инструкциям на экране монитора, заявитель самостоятельно делает цифровое фото и сканирует отпечатки пальцев. Также сканируется разворот российского паспорта с фото. Полученные данные передаются в государственную информационную систему в зашифрованном виде, проходят проверку и при положительном результате поступают на фабрику Гознака для изготовления документов. Готовый биометрический паспорт передается в МФЦ для выдачи заявителю", - рассказала директор Многофункционального центра Свердловской области Анастасия Девятых.

Мария Фадеева из п. Бобровский часто путешествует с супругом и детьми, поэтому, когда услышала о криптобиокабине от знакомых, решила попробовать самостоятельно оформить собственный загранпаспорт. По ее словам, с оформлением документов в поселке дела обстоят куда сложнее, из-за чего подобная технология буквально видится ей как магия.

"Получить паспорт это некая проблема, учитывая, что прописаны мы в другом городе. А тут просто магия какая-то. Это вполне удобно: заполнила форму в МФЦ, собрала необходимые документы, оплатила госпошлину и зашла в кабину. До этого я ездила в другие населенные пункты, нужно было отстоять очереди, в общем это была очень длинная история", - поделилась своими впечатлениями Мария.

Она также добавила, что в ее семье трое детей, каждому из которых тоже нужен загранпаспорт, что раньше, естественно, создавало дополнительные неудобства. В свою очередь сотрудники МФЦ заверили журналиста Накануне.RU, что оформить документ может даже младенец: для фото он может сидеть на коленях у родителей, в то время как отпечатки пальцев будут браться только у детей от 12 лет.

"Применение криптобиокабин – большой шаг в направлении цифровой трансформации госуправления и социальной сферы. Автоматизация процесса экономит время заявителя и позволяет исключить человеческий фактор на стадии сбора материалов. Технические характеристики КБК позволят в будущем использовать ее, в том числе для выдачи электронного паспорта гражданина РФ и сбора данных для федеральной Единой биометрической системы. Это даст возможность Свердловской области выйти на новый цифровой уровень взаимодействия государства с людьми", - заявил министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

Всего в регионе работает 16 криптобиокабин, две из которых расположены в Екатеринбурге (на Академика Сахарова и Рощинской), а остальные в Артемовском, Асбесте, Березовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Лесном, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Первоуральске, Полевском, Ревде, Серове и Сысерти. Каждая из них разработана по заказу "Ростелеком" и производятся концерном Автоматика (входит в госкорпорацию Ростех). На данный момент Средний Урал является первым регионом, который после столицы ввел в своих МФЦ подобную технологию.

"Мы внедрили криптокабину в существующую ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными, организовали защищенные каналы связи. Устройство оснащено всеми необходимыми техническими средствами для приема и обработки документов, а также для проверки персональных данных граждан. Сведения, передаваемые через кабину, находятся под надежной криптографической защитой", - заявил вице-президент, директор Екатеринбургского (опорного) филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин.

С конца 2021 года, свердловские офисы МФЦ выдали порядка 400 биометрических паспортов. Планируется, что в ближайшее время аппарат появится в каждом из офисов области, которых на данный момент насчитывается 124. Записаться в офис МФЦ можно любым из следующих способов: через мобильное приложение "Вне очереди", через сайт МФЦ, колл-центр, администратора, а также при личном визите в офис.