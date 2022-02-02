02 Февраля 2022
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Политика За рубежом
Карта лондонской недвижимости российских олигархов (2022) | Фото: dailymail.co.uk

Daily Mail опубликовала "карту" с недвижимостью российских олигархов в Лондоне

Британское издание Daily Mail показало на условной карте объекты недвижимости в Лондоне и пригороде, которые якобы принадлежат российским "олигархам".

По данным газеты, дорогостоящими зданиями владеют председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и миллиардеры Михаил Фридман, Алишер Усманов и Олег Дерипаска.

Карта лондонской недвижимости российских олигархов(2022)|Фото: dailymail.co.uk

Самый дорогой особняк оказался у предпринимателя Михаила Фридмана. Он находится на севере Лондона и оценивается в 65 миллионов фунтов стерлингов ($87 750 000).

Владения Усманова и Дерипаски оценены журналистами в $50 миллионов каждое. Собственность Шувалова оценена в $11,4 миллиона.

Напомним, правительство Великобритании готовит новый пакет санкций против РФ. В рамках законопроекта не исключается вероятность того, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована. Такие планы озвучила глава британского МИД Лиз Трасс.

В Кремле назвали заявление МИД Великобритании о возможности конфискации имущества российских "олигархов" тревожным сигналом.

Примечательно, что на следующий день после того, как США и Великобритания озвучили угрозу жестких санкций против людей из ближнего круга Путина, а также членов их семей, "Газпром" резко увеличил поставки газа в Европу через ГТС Украины.

Теги: лондон, олигархи, недвижимость



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