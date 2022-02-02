В Совете Федерации предложили лишать гражданства торговцев суррогатным алкоголем

В президентский законопроект о гражданстве, который был принят Госдумой в первом чтении, готовят поправку. Сенаторы предлагают лишать ранее полученного российского гражданства и депортировать на родину производителей и продавцов суррогатным алкоголем.

Ранее сообщалось, что в законопроекте предусмотрена процедура лишения ранее выданного (но не полученного при рождении) гражданства России, если новоиспеченный гражданин совершил преступление. В действующем законе есть похожая норма, в законопроекте предлагается расширить список преступлений, за которые могут выдворить из страны.

"Мы хотим добавить незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны. К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем", - цитирует ТАСС первого зампреда комитета Совета Федерации по бюджету Сергея Рябухина.

Сенатор указал на данные МВД: 75% лиц, занимающихся производством контрафактного алкоголя – иностранцы из стран ближнего зарубежья. Правда, у единиц из них есть приобретенное российское гражданство, так что едва ли предлагаемая мера будет очень эффективной – скорее показательной.