02 Февраля 2022
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Политика
Анатолий Антонов (2017) | Фото: REUTERS

Антонов назвал лживыми заявления Псаки об использовании химоружия Россией

Высказывания главы пресс-службы Белого дома США Джен Псаки о якобы применении Россией химического оружия являются ложью, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, это заявление направлено на "демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества".

Антонов добавил, что все обвинения со стороны Псаки не подкреплены никакими доказательствами, передает Regnum. Посол назвал их фантазиями, "построенными на откровенном вранье".

Кроме того, отметил он, США сами остаются страной, которая не уничтожила национальные арсеналы химоружия вопреки Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее Госдепартамент США заявлял, что Россия должна задекларировать и уничтожить свою "необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением". В Кремле на это отвечали, что Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, США относятся к числу стран, на территории которых остается химическое оружие, а потому подобные заявления абсолютно лишены логики.

Теги: антонов, псаки, химоружие



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