В Приморье затонуло рыболовное судно, погиб механик

В приморском порту Зарубино затонуло рыболовное судно "Акванавт". По предварительным данным, погиб механик корабля, он не успел выбраться из машинного отделения. Капитан с переохлаждением направлен в больницу. Всего было эвакуировано 14 членов экипажа.

"По предварительным данным 02.02.2022 в 09:12 ч. по местному времени у причала порта при выгрузке продукции судно получило резкий крен на левый борт и начало тонуть с дифферентом на нос", - сообщили в Приморской транспортной прокуратуре.