В Екатеринбурге отчим убил 5-летнюю девочку. Дело на контроле Бастрыкина

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования особо тяжкого преступления в отношении ребенка в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, установлено, что 5-летняя девочка скончалась от действий ее отчима. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

"Смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой травмы, которая стала последствием нанесенных ей ударов отчимом. Подозреваемый задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу", - уточнили в ведомстве.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад об обстоятельствах гибели ребенка. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Свердловский областной суд вынес приговор за убийство 11-летней девочки в уральском городе Асбест. Расправившийся с ребенком рецидивист получил пожизненное.