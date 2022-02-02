В Екатеринбурге отчим убил 5-летнюю девочку. Дело на контроле Бастрыкина

02 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область В России
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге отчим убил 5-летнюю девочку. Дело на контроле Бастрыкина

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования особо тяжкого преступления в отношении ребенка в Екатеринбурге.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в СКР, установлено, что 5-летняя девочка скончалась от действий ее отчима. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

"Смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой травмы, которая стала последствием нанесенных ей ударов отчимом. Подозреваемый задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу", - уточнили в ведомстве.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад об обстоятельствах гибели ребенка. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Свердловский областной суд вынес приговор за убийство 11-летней девочки в уральском городе Асбест. Расправившийся с ребенком рецидивист получил пожизненное.

Теги: девочка, убийство, Бастрыкин, отчим, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2977

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети