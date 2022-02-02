02 Февраля 2022
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Спорт
Сборная России по мини-футболу на Чемпионате Европы-2022 (2022) | Фото: UEFA.com

Россия сразится с Украиной за выход в финал чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу в четвертьфинале чемпионата Европы обыграла сборную Грузии.

Матч в Амстердаме завершился со счётом 3:1. У сборной России отличились Артём Ниязов (23-я минута) и дважды Иван Чишкала (28, 40). У Грузии единственный мяч забил Бруно Петри (24).

В полуфинале российской команде предстоит встреча со сборной Украины. Игра состоится 4 февраля. Финал и матч за третье место турнира пройдут 6 февраля.

Теги: мини-футбол, чемпионат Европы, сборная России, сборная Украины



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