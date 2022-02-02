02 Февраля 2022
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возгорание, локомотив, поезд (2022) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Под Тобольском произошло возгорание локомотива грузового поезда

В Тюменской области произошел пожар в поезде. Уральская транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах инцидента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По информации прокуратуры, вечером 1 февраля загорелся локомотив 2ТЭ116, который находился в составе грузового поезда на 32 пути парка "Т" станции Тобольск. Тушение локализовано пожарным поездом. Пострадавших нет. Задержек движения поездов не допущено.

Причины пожара выясняются.

возгорание, локомотив, поезд(2022)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

"Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

Теги: поезд, локомотив, возгорание



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