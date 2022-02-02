Под Тобольском произошло возгорание локомотива грузового поезда

В Тюменской области произошел пожар в поезде. Уральская транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах инцидента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По информации прокуратуры, вечером 1 февраля загорелся локомотив 2ТЭ116, который находился в составе грузового поезда на 32 пути парка "Т" станции Тобольск. Тушение локализовано пожарным поездом. Пострадавших нет. Задержек движения поездов не допущено.

Причины пожара выясняются.

"Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.