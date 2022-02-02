Бывшего гендиректора Антпинского НПЗ задержали после двух лет розыска

Правоохранители задержали бывшего гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадия Лисовиченко, который с находился в международном розыске с 2019 года. Задержать фигуранта дела получилось в одной из европейских стран, сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник среди топ-менеджеров предприятия. Генпрокуратуру также уже уведомили о задержании о задержании.

По версии следствия, Лисовиченко, занимая руководящую должность, с полным осознанием собственных действия заключал невыгодные договора купли-продажи имущества предприятия, что привело к ущербу последнего в размере 35 млн рублей. Бывшего гендиректора обвиняют в ч. 1 ст. 201 УК (Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации).

Еще одним обвиняемым по делу является бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров, который, по версии следствия, создал преступную группу, куда в дальнейшем и вошел Лисовиченко. С помощью фиктивных контрактов, тогда еще гендиректор, вывел (растратил) 450 млн рублей.

Напомним, на фоне проблем у АНПЗ, преференций для предприятия добился глава "Сбербанка" Герман Греф. Позже стало известно, что власти Тюменской области не будут выделять деньги предприятию. Выяснилось также, что будет ликвидировано юрлицо "Антипинский НПЗ": согласно закону "О несостоятельности (банкротстве)", после окончания конкурсного производства юридическое лицо должно быть ликвидировано.

Позднее ООО "Русинвест" Анатолия Яблонского приобрело имущество предприятия за 110,9 млрд рублей.