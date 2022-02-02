В Перми из-за ОРВИ и гриппа на неделю закроют школы

Глава прикамского управления Роспотребнадзора Виталий Костарев подписал предписание об ограничительных мероприятиях, направленных на предотвращение распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в Перми. От мэра столицы края Алексея Дёмкина требуют остановить учебный процесс в очном формате в школах, СПО, организациях допобразвоания с 3 по 9 февраля, а также ограничить проведение массовых культурно-развлекательных, физкультурных, спортивных мероприятий, сообщили Накануне.RU в администрации Пермского края.

За предыдущую неделю в Перми наблюдается существенное ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. В частности, с 24 по 30 января было зарегистрировано 22 тыс. 745 случаев ОРВИ и гриппа. Костарев рекомендовал обеспечить для обучающих реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, в сложившихся условиях администрации Перми и городскому департаменту образования необходимо организовать поддержку домашнего обучения школьников и открыть соответствующие образовательные ресурсы.

"Мы призываем педагогов, родителей и учащихся работать на сайте ЭПОС.Школа. Это максимально удобная и безопасная платформа для обмена домашними заданиями и учебными материалами. Также в библиотеке ЭПОС собраны все рекомендуемые нами образовательные платформы с инструкцией по использованию", – рассказала Раиса Кассина.

Ученикам предоставлен бесплатный доступ к новым цифровым образовательным платформам – "Интеллектуальная школа", "Make Test" и "Мобильное электронное образование (МЭО)". Вход без дополнительной регистрации обеспечен через Библиотеку "ЭПОС".