Попова: Речь о локдауне или чрезвычайных мерах в России не идет

Речь о введении локдауна, карантина, либо других чрезвычайных мер по противодействию угрозе распространения коронавируса в России не идет, заявила Роспотребнадзора Анна Попова РИА Новости.

Она отметила, что число заболевших будет расти, но в стране выработаны понятные противоэпидемические меры, средства диагностики, а также система информирования населения.

Ранее в Кремле заявляли, что введение локдаунов на федеральном уровне не обсуждается. "Ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма "омикрон", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также, по его словам, мировой опыт показывает, что на фоне "омикрон"-штамма коронавируса избыточные санитарные ограничения вводить нецелесообразно.