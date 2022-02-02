В Екатеринбурге на парковке возле ТЦ "Дирижабль" сгорели три машины

В Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга минувшей ночью сгорели три автомобиля.

Известно, что все случилось на парковке возле ТЦ "Дирижабль". Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 3 часов ночи поступил сигнал о пожаре на улице Академика Шварца. На площади в 10 квадратных метров огнем были повреждены лакокрасочное покрытие, моторный отсек и салон трех легковых автомобилей.

В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар потушили в течение двух минут.

Точная причина возгорания сейчас устанавливается. Будут ли владельцы машин подавать заявления в полицию, пока неизвестно.