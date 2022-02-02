МВД инициировало проверку после избиения девушки сотрудниками ГАИ

В МВД России началась проверка по факту избиения в Санкт-Петербурге девушки.

Она пострадала в результате конфликт с сотрудниками ГИБДД. Отмечается, что будет дана всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента, сообщает ТАСС.

24-летняя сотрудница уголовного розыска Алена Юдина сделала замечание припарковавшимся сотрудникам ГИБДД Дмитрию Перенюку и Александру Колесникову. После этого они догнали девушку в дежурной части и потребовали предъявить служебное удостоверение, после чего пригрозили рапортом об оскорблении сотрудника ГИБДД при исполнении, сообщает "Фонтанка".

Напомним, на кадрах один из сотрудников дорожно-постовой службы просит предъявить ему служебное удостоверение. Сотрудница угрозыска его толкает, после чего женщину валят на пол.

При этом она говорит "сломаете", раздается звук, похожий на хруст и доносятся крики от боли.