Штрафы за зацепинг в России увеличат в 40 раз
В России ожидается увеличение штрафов в 40 раз за зацепинг на поездах.
Соответствующий проект закона депутатов и сенаторов от партии "Единая России" депутаты Госдумы намерена рассмотреть 15 февраля. Данную инициативу поддержал Кабмин РФ.
В большинстве фракций мнение о необходимости усиления ответственности разделяют, считая при этом, что одного ужесточения наказания недостаточно.
По словам экспертов, законопроект поддержат не только политики, но и общество, пишут "Известия".
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с гибелью девочки-зацепера в Екатеринбурге.Несовершеннолетняя погибла под колесами трамвая: она ехала на сцепке между вагонами и упала на пути. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, школьница скончалась еще до приезда медиков.