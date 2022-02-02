02 Февраля 2022
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Общество В России
(2015) | Фото: nevnov.ru

Штрафы за зацепинг в России увеличат в 40 раз

В России ожидается увеличение штрафов в 40 раз за зацепинг на поездах.

Соответствующий проект закона депутатов и сенаторов от партии "Единая России" депутаты Госдумы намерена рассмотреть 15 февраля. Данную инициативу поддержал Кабмин РФ.

В большинстве фракций мнение о необходимости усиления ответственности разделяют, считая при этом, что одного ужесточения наказания недостаточно.

По словам экспертов, законопроект поддержат не только политики, но и общество, пишут "Известия".

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с гибелью девочки-зацепера в Екатеринбурге.Несовершеннолетняя погибла под колесами трамвая: она ехала на сцепке между вагонами и упала на пути. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, школьница скончалась еще до приезда медиков.

Теги: зацеперы, штрафы



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