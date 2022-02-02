Перелеты за границу подорожали на 10 процентов

Стоимость авиаперелетов за границу за зимний период выросла на 6–10%.

Это произошло из-за подорожания доллара, следует из данных о внутреннем курсе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). По данному показателю осуществляются все расчеты между участниками авиатранспортного рынка.

Как говорят участники туристической отрасли страны, билеты на международные рейсы за последние три месяца выросли в цене до 10%. Отмечается, что пока повышение цен вследствие изменения курса валют не так заметно, так как сейчас преобладает доля внутренних перевозок, на которые приходится 80% от всего объема продаж. Кроме того, волатильность курса нивелируют акции раннего бронирования, пишут "Известия".

Напомним, в России могут сделать автоматическими выплаты компенсаций пассажирам за задержки рейсов. В настоящее время компенсацию за задержку можно получить только в заявительном порядке, за ней обращаются не больше 10% пассажиров. Это связано с низкой выплатой, которая составляет 25 руб. за каждый час опоздания.