Исследование: в России выросло потребление водки

В России потребление водки на душу населения по итогам 2021 года в сравнении с годом ранее выросло на 2%.

Речь идет о 5 литрах на человека. Таковы результаты опроса Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Показатель был рассчитан на основе данных ЕГАИС и численности населениястраны.

При этом в Росалкогольрегулировании сообщили, что продажи всей алкогольной продукции в 2021 году увеличились на 0,7%. Как считают эксперты, в России сохраняется тренд на сокращение потребления крепких напитков, а статистическую прибавку обеспечивает борьба с нелегальным спиртным.

Однако в отчете Федеральной антимонопольной службы о состоянии конкуренции на оптовых рынках алкоголя в 2019-2020 гг. говорится, что Россияне стал пить меньше водки и больше пива.