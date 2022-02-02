02 Февраля 2022
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Экономика В России
ФНС, федеральная налоговая служба (2018) | Фото: nakanune.ru

Россиянам могут предоставить возможность уплаты налогов по ИНН как по номеру телефона

Федеральная налоговая служба России предоставит налогоплательщикам возможность уплаты налогов аналогично переводу средств по номеру телефона.

Как предполагается, опция будет доступна пользователям Единого налогового счета (ЕНС) – нового способа уплаты налогов одним платежом. Функцию оплаты по ИНН интегрируют в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Ожидается, что новый механизм заработает с 2023 года. К его запуску будут расширены сервисы для налогоплательщиков. Кроме возможности непосредственно оплаты по ИНН, в личном кабинете можно будет настроить автоплатеж.

Появится детализированная информация обо всех начисленных и уплаченных налогах, о распределении единого платежа, пишут "Ведомости".

Напомним, Федеральная налоговая служба России призвала свои подразделения прекратить злоупотреблять правом вызова налогоплательщика.

Центральный аппарат выпустил два письма для инспекторов.

Теги: налоги, ФНС



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