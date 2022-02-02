02 Февраля 2022
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Общество СЗФО Санкт-Петербург
полицейский автомобиль (2021) | Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Петербурге инспекторы ГИБДД сломали руку женщине

Инспекторы ГИБДД в Санкт-Петербурге устроили драку с девушкой-оперативницей в отделе полиции.

Конфликт случился в Василеостровском управления МВД России. На кадрах один из сотрудников дорожно-постовой службы просит предъявить ему служебное удостоверение. Сотрудница угрозыска его толкает, после чего женщину валят на пол, сообщает Telegram-канал "78".

При этом она говорит "сломаете", раздается звук, похожий на хруст и доносятся крики от боли.

В отношении одного из мужчин инициировали уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, граждане России заявили, что типичный полицейский опрятен, вежливый, крепкий. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. 

Теги: ГИБДД, полиция, Санкт-Петербург



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