02 Февраля 2022
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Спорт В России
владислав третьяк президент федерации хоккея россии хоккеист (2009) | Фото: Накануне.RU

Третьяк: Российские хоккеисты обязаны завоевать "золото" Олимпиады

Российская сборная, которая примет участие в Олимпиаде-2022 в Пекине, обязана снова стать победителем мужского хоккейного турнира.

Об этом, как сообщили Накануне в пресс-службе Федерации хоккея России, сообщил президент ФХР Владислав Третьяк. Он провел онлайн-встречу с российскими хоккеистами перед их вылетом в Китай.

Он заявил, что попасть в состав участников главного хоккейного турнира планеты — огромная честь. Третьяк отметил мастерство российских хоккеистов, назвав их "игроками элитного уровня".

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. В рамках предварительного этапа российские спортсмены сыграют в группе B с хоккеистами из Швейцарии, Дании и Чехии.

В 2018 году российская сборная выиграла золотые медали Олимпиады.

Теги: Третьяк, хоккеисты, Олимпиада



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