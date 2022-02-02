Третьяк: Российские хоккеисты обязаны завоевать "золото" Олимпиады

Российская сборная, которая примет участие в Олимпиаде-2022 в Пекине, обязана снова стать победителем мужского хоккейного турнира.

Об этом, как сообщили Накануне в пресс-службе Федерации хоккея России, сообщил президент ФХР Владислав Третьяк. Он провел онлайн-встречу с российскими хоккеистами перед их вылетом в Китай.

Он заявил, что попасть в состав участников главного хоккейного турнира планеты — огромная честь. Третьяк отметил мастерство российских хоккеистов, назвав их "игроками элитного уровня".

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. В рамках предварительного этапа российские спортсмены сыграют в группе B с хоккеистами из Швейцарии, Дании и Чехии.

В 2018 году российская сборная выиграла золотые медали Олимпиады.