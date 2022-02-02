Кадыров пригрозил уничтожить членов семьи Янгулбаевых

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал страны, которые приютили "приютившие" членов семьи Янгулбаевых, вернуть их обратно, так как их высказывания в Чечне воспринимают "болезненно".

В своем обращении на странице во "Вконтакте" Кадыров назвал членов семьи Янгулбаевых "отморозками", которых "лучше вышвырнуть их из страны и вернуть в Россию". Как считает Глава Чечни, ничего хорошего их пребывание для государств не принесет, так как "Янгулбаевы — террористы с лживыми и погаными языками, прикрывать их — значит содействовать террористам".

"Где бы они не находились, как бы ни скрывались, мы их найдем и уничтожим", отметил глава региона.

Сам глава Чечни Рамзан Кадыров в конце января прокомментировал свои слова о том, что семью Янгулбаевых "ждет место либо в тюрьме, либо под землей". По его словам, он не угрожал семье бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаеву, а "констатирует факты и последующее законное наказание".

Федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев вместе с дочерью покинул Россию после того, как 20 января чеченские силовики увезли из квартиры в Нижнем Новгороде его мупругу Зарему Мусаеву.