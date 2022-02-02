Отложена запланированная с 1 февраля выдача QR-кодов по антителам

В России выдачу QR-кодов на основании антител, которую власти планировали начать с 1 февраля, перенесли.

Это связано с тем, что Минцифры пока не получило методологию формирования COVID-сертификатов по антителам. По данным ведомства, как только это произойдет, сервис будет запущен на Госуслугах.

Отмечается, что выдача сертификатов по антителам смогут начать, когда внесут изменения в нормативную базу, которая регулирует эту норму, сообщает "Интерфакс".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что невакцинированные россияне без ПЦР-теста, но с антителами к коронавирусу смогут получить сертификат о перенесенном заболевании сроком на полгода. Если у россиянина кроме антител был положительный ПЦР-тест на коронавирус (сделанный после 1 января 2021 года), то сертификат будет выдаваться на год.