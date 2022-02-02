Эксперт: Продовольственный конфискат нужно возвращать обратно поставщикам

02 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
яблоки, урожай, фрукты, торговля, апк, сельское хозяйство (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Эксперт: Продовольственный конфискат нужно возвращать обратно поставщикам

В России предлагают запретить уничтожать продукты питания, конфискованные или изъятые из обращения, но признанные пригодными. С такой инициативой выступили в Госдуме. Между тем, член Генсовета "Партии Дела", генеральный директор медиагруппы "Крестьянские ведомости" Игорь Абакумов считает, что нужно возвращать конфискат обратно поставщикам.

"Чтобы не возникал вопрос с уничтожением конфиската, должна хорошо работать таможня. Нужно искать коррупционную составляющую и тех, кто лоббирует поставки", — считает эксперт.

Если не уничтожать конфискат, он будет незаконно попадать в оборот: на рынки, торговые сети и т. д. При этом никто не будет нести ответственность за качество этого товара и соблюдение всех норм при его изготовлении. К тому же, как отмечает Абакумов, попадание такого товара в оборот приведет к нарушению всех рыночных механизмов, а "нарушать законы экономики также вредно, как и законы физики".

Теги: Партия Дела, уничтожение продуктов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.01.2022 09:28 Мск В Госдуме подготовили законопроект о запрете уничтожать продукты питания


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2977

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети