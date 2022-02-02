Эксперт: Продовольственный конфискат нужно возвращать обратно поставщикам

В России предлагают запретить уничтожать продукты питания, конфискованные или изъятые из обращения, но признанные пригодными. С такой инициативой выступили в Госдуме. Между тем, член Генсовета "Партии Дела", генеральный директор медиагруппы "Крестьянские ведомости" Игорь Абакумов считает, что нужно возвращать конфискат обратно поставщикам.



"Чтобы не возникал вопрос с уничтожением конфиската, должна хорошо работать таможня. Нужно искать коррупционную составляющую и тех, кто лоббирует поставки", — считает эксперт.

Если не уничтожать конфискат, он будет незаконно попадать в оборот: на рынки, торговые сети и т. д. При этом никто не будет нести ответственность за качество этого товара и соблюдение всех норм при его изготовлении. К тому же, как отмечает Абакумов, попадание такого товара в оборот приведет к нарушению всех рыночных механизмов, а "нарушать законы экономики также вредно, как и законы физики".