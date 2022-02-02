Медведев проиграл финал Australian Open, но сохранил шансы стать первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев, несмотря на обидное поражение в решающем матче Открытого чемпионата Австралии, сохраняет отличные шансы взобраться на вершину мирового рейтинга АТР.

Большим разочарованием для лучшего российского теннисиста завершился финал Australian Open-2022 против испанца Рафаэля Надаля. Выиграв в двух стартовых партиях – 6:2 и 7:6, Медведев уверенно контролировал ход матча и, казалось бы, уже примерял титул двукратного победителя «Шлемов». Но сопернику Даниила удалось невероятное – будучи старше Медведева почти на 10 лет, Надаль непонятно откуда нашел в себе силы переломить ход матча, и забрал три сета кряду – 6:4, 6:4 и 7:5.

Потрясающий «камбэк» Надаля сделал его рекордсменом по числу выигранных турниров Большого Шлема в истории тенниса – теперь их у него 21. А вот Медведеву не удалось вписать свое имя в историю АТР-тура и стать первым игроком, который выиграл бы свой второй «Шлем» на следующем же турнире после первого триумфа.

Тем не менее, поводы для радости у Медведева все же есть после поездки в Мельбурн. Помимо солидных призовых, россиянин везет из Австралии еще и немало рейтинговых очков, которые в будущем могут позволить ему стать первой ракеткой мира. По крайней мере, об этом свидетельствуют котировки букмекеров, в числе которых и Леон, в линии которого всегда есть широкий выбор объектов для пари на теннисные баталии по всему миру. Те любители игры, которые планируют использовать актуальный бонус от БК Леон на ставке, подразумевающей выход Медведева на первое место в мировом рейтинге уже до конца текущего сезона, должны знать, что на данный момент вероятность такого развития событий весьма высока и составляет 75% шансов.

Столь высокий показатель связан не только с мощным выступлением самого Медведева в крайних соревнованиях, но и с тем, что у его главного конкурента в борьбе за высшую позицию в мировом рейтинге и нынешней первой ракетки АТР – серба Новака Джоковича, серьезные проблемы. Будучи не самым большим поклонником вакцинации от коронавируса, Джокович уже вынужден был пропустить Australian Open-2022 и потерять много очков в рейтинге, как прошлый победитель этого турнира. А в будущем серба могут поджидать и другие потери из-за отказа организаторов пускать Новака на турниры. И все это будет работать на Медведева, который пропускать топ-соревнования не намерен.

Правда, вскоре в туре стартует грунтовая его часть, что не очень радует российского спортсмена, для которого «земля» является самым нелюбимым покрытием из всех возможных. В частности, не особо высоки шансы Медведева победить на грунтовом «Шлеме», Ролан Гаррос-2022, проходящем во Франции. Если загрузить мобильное приложение БК Париматч на смартфон или любое другое подходящее устройство, то можно убедиться, что в списке фаворитов Открытого чемпионата Франции Даниил находится в конце первой десятки. А самые высокие шансы выиграть здесь уже традиционно у «Короля грунта» и обидчика Медведева в Австралии – Рафы Надаля, который рекордные 13 раз побеждал здесь и лишь дважды за 17 попыток останавливался раньше четвертьфинала.

Впрочем, Медведеву не обязательно побеждать на ближайших турнирах, чтобы опередить Джоковича в рейтинге лучших игроков мира от АТР. Достаточно просто выступать лучше, чем серб, что может быть не самой трудной задачей, если Новак вообще не будет заявляться на ближайшие ведущие соревнования.

В частности, есть сомнения относительно того, пустят ли Джоковича на Ролан Гаррос-2022, если тот не предоставит доказательства своей вакцинации. Дело в том, что правительство Франции только недавно ужесточило правила въезда в страну для всех без исключения граждан, не имеющих «ковид-сертификата», и, судя по настроению властей, скидок для звезд спорта, как и австралийские коллеги, они делать не намерены.