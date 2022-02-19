Первый поезд с беженцами отправили из Ростовской области в Воронежскую

Первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР отправили из Ростовской области в Воронежскую. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

500 человек разместят в Воронеже, в пункте временного размещения, передает РИА Новости.

Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. В первую очередь, организованно будут вывозить женщин, детей и пожилых людей. Около 30 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Среди них – Подмосковье, Якутия, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край.