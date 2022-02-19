19 Февраля 2022
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Политика Украина ДНР и ЛНР
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Зеленский заявил, что в Донбассе "они стреляют сами"

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз предложил встретиться российскому лидеру Владимиру Путину.

"Я не знаю, чего хочет президент РФ, потому предлагаю встретиться", - сказал Зеленский на Мюнхенской конференции.

Так он ответил на вопрос, как он интерпретирует намерения Путина в отношении Украины.

Кроме того, Зеленский назвал провокацией и ложью сообщения о взрывах снарядов в Ростовской области на границе с Украиной.

"То, что вчера показали, какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом показали, что якобы что-то долетело в Ростовскую область. Это все провокация, это все чистая ложь", - цитирует его РИА Новости.

Говоря о Донбассе, Зеленский заявил, что "там никто не ранен и не убит, они стреляют сами, это такой цинизм".

В МИД РФ назвали президента Украины "бездушным циником" после этих заявлений. "Заявление "они стреляют сами" в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая, какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы", - написала официальный представитель МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Теги: зеленский, донбасс, путин



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