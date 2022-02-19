Замминистра здравоохранения Челябинской области отправили под арест
Тракторозаводский суд Челябинска по ходатайству следствия отправил под арест на два месяца замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.
Кузнецову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Уточняется, что он отправлен под стражу до 18 апреля.
Обвиняемый и его защитники просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
Кузнецов был задержан 18 февраля, после проведения оперативно-следственных мероприятий в министерстве здравоохранения. Его доставили на допрос в Следственный комитет.
Установлено, что с марта 2020 года по июль 2020 года при содействии чиновника заключались контракты на поставку томографов в медучреждения по завышенным ценам. По оценке следствия, цена оказалась больше реальной на 63 млн рублей.
Кузнецов был назначен заместителем министра здравоохранения Челябинской области в июле 2013 года. До этого работал в главном управлении материальных ресурсов региона.