Замминистра здравоохранения Челябинской области отправили под арест

Тракторозаводский суд Челябинска по ходатайству следствия отправил под арест на два месяца замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Кузнецову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Уточняется, что он отправлен под стражу до 18 апреля.

Обвиняемый и его защитники просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кузнецов был задержан 18 февраля, после проведения оперативно-следственных мероприятий в министерстве здравоохранения. Его доставили на допрос в Следственный комитет.

Установлено, что с марта 2020 года по июль 2020 года при содействии чиновника заключались контракты на поставку томографов в медучреждения по завышенным ценам. По оценке следствия, цена оказалась больше реальной на 63 млн рублей.

Кузнецов был назначен заместителем министра здравоохранения Челябинской области в июле 2013 года. До этого работал в главном управлении материальных ресурсов региона.