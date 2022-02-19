19 Февраля 2022
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система залпового огня град (2012) | Фото:

Снаряд попал в жилой дом на хуторе в Ростовской области

Артиллерийский снаряд попал в жилой дом на хуторе в Тарасовском районе Ростовской области, повреждена крыша здания.

Как сообщили ТАСС в администрации района, пострадавших нет.

Кроме того, Mash пишет, что два снаряда попали в два нежилых дома на хуторах Патроновка и Маноцкий в Ростовской области недалеко от госграницы с Украиной. По данным телеграм-канала, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что около четырех часов утра снаряд, прилетевший со стороны Украины, взорвался в Тарасовичем районе Ростовской области. Инцидент произошел в километре от границы и в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Пострадавших и разрушений нет.

Позже СМИ сообщили, что еще один снаряд разорвался в Тарасовском районе Ростовской области, предположительно, это боеприпас от реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, "неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории".

Теги: снаряды, украина, ростовская область



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