19 Февраля 2022
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Общество ДНР и ЛНР
ВСУ, армия Украины (2015) | Фото:

Разведка ДНР заявила, что получила украинский план вторжения на Донбасс

Разведка ДНР сумела добыть план наступательной операции украинских силовиков, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Согласно полученным сведениям, на операцию отвели пять суток.

По словам Басурина, цель наступательной операции ВСУ в Донбассе – зачистка региона от русского населения, выдавливание его в Россию.

По данным разведки ДНР, украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

Басурин также сообщил, что в результате диверсий со стороны Киева на территории ДНР есть раненые и погибшие.

По его словам, на социально значимых и промышленных объектах ДНР активизировались украинские диверсионные группы, ими совершен ряд терактов, передает "Интерфакс".

Теги: днр, донбасс, всу, наступательная операция



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