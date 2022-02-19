19 Февраля 2022
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Политика
Владимир Путин учения &quot;Запад-2017&quot; (2017) | Фото: пресс-служба президента РФ

Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет

Владимир Путин в субботу, 19 февраля, дал старт учениям с участием сил стратегического сдерживания.

Президент РФ наблюдает за пусками баллистических ракет из ситуационного центра вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Минобороны заявило, что в ходе учений состоятся пуски баллистических и крылатых ракет.

Песков отмечал, что такие учения и тренировочные запуски происходят регулярно и не должны ни у кого вызывать опасений.

Теги: путин, учения, запуски баллистических ракет



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