Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет

Владимир Путин в субботу, 19 февраля, дал старт учениям с участием сил стратегического сдерживания.

Президент РФ наблюдает за пусками баллистических ракет из ситуационного центра вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Минобороны заявило, что в ходе учений состоятся пуски баллистических и крылатых ракет.

Песков отмечал, что такие учения и тренировочные запуски происходят регулярно и не должны ни у кого вызывать опасений.