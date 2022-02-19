Зеленский во время визита в Мюнхен намерен договориться о военной поддержке

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Мюнхен планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцом и вице-президентом США Камалой Харрис.

Украинский лидер намерен договориться о предоставлении Киеву дополнительной военной и финансовой поддержки, сообщает офис президента Украины.

Ранее стало известно о планах Зеленского посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Американский президент Джо Байден назвал это не самым мудрым решением, пишет RT. Он продолжает утверждать, что Россия в ближайшее время совершить "вторжение" на территорию Украины.

Тем временем, власти ДНР и ЛНР начали эвакуацию жителей республик в Россию на фоне обострения конфликта с украинскими властями. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, "реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик".