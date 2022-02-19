Из Донбасса в Россию прибыло уже более десяти тысяч беженцев

Границу России пересекли более 10 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. Это данные к 10.00 субботы, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Среди приехавших в Россию - 4527 граждан РФ, 5806 граждан Украины, 23 иностранца.

Как сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян, 26 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Среди них – Подмосковье, Якутия, Краснодарский край.

Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. В первую очередь, организованно из ДНР будут вывозить женщин, детей и пожилых людей. При этом в ДНР заявили, что планируют вывезти из республики около 700 тыс. человек.