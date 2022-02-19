СМИ сообщили о восьмой жертве отравления барием в клинике в Петербурге

Число умерших после процедуры гастрофагии с применением сульфата бария в Санкт-Петербурге увеличилось до восьми. Об этом сообщила "Газете.Ru" одна из потерпевших.

По ее словам, в общий список пострадавших включили более ранние случаи - те, кто скончался в декабре 2021 года.

"Мне следователь сказал, что реальных погибших сейчас восемь, при этом эту цифру нигде не оглашали", - сказала женщина.

Она также добавила, что следствие намерено арестовать еще несколько подозреваемых, "потому что половина клиники была в курсе, что барий контрафактный".

Ранее сообщалось, что в центре погибли семь пациентов, все они проходили процедуру рентгена желудка с применением бария.

Следствие считает, что в медцентре длительное время делали процедуры с использованием "промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Уголовное дело СКР возбудил по ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Обвинение было предъявлено двум заместителям главного врача СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1", главному врачу центра, заведующей отделением лучевой диагностики и старшей медсестре.