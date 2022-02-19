Большунов выиграл масс-старт на Олимпиаде

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль в масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Россиянин Иван Якимушкин стал вторым.

Дистанция была сокращена с 50 до 28,4 км из-за погодных условий.

БОЛЬШУНОООВ! ТРЕХКРАТНЫЙ! ОЛИМПИЙСКИЙ! ЧЕМПИОН! 🥇🥇🥇



Сан Саныч не оставил никому шансов в масс-старте. И пусть марафон был сокращен, все и так знают, кто тут Король лыж 🤴🎿



Девять олимпийских наград, пять из которых – пекинские. Великий! pic.twitter.com/bj3aBLb3C6 — Матч ТВ (@MatchTV) February 19, 2022

Напомним, 6 февраля Большунов победил в скиатлоне, преодолев дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунд. 25-летний лыжник, двукратный обладатель Кубка мира, принес России первую золотую награду Олимпийских игр в Пекине.

Ранее российские лыжники (Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Большунов и Сергей Устюгов) выиграли эстафету на ОИ в Пекине впервые за 42 года. Кроме того, Большунов и Александр Терентьев взяли бронзу в командном спринте классическим стилем.