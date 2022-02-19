19 Февраля 2022
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Спорт За рубежом
Александр Большунов на Олимпийских играх в Пекине (2022) | Фото: Reuters / Marko Djurica

Большунов выиграл масс-старт на Олимпиаде

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль в масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Россиянин Иван Якимушкин стал вторым.

Дистанция была сокращена с 50 до 28,4 км из-за погодных условий.

Напомним, 6 февраля Большунов победил в скиатлоне, преодолев дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунд. 25-летний лыжник, двукратный обладатель Кубка мира, принес России первую золотую награду Олимпийских игр в Пекине.

Ранее российские лыжники (Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Большунов и Сергей Устюгов) выиграли эстафету на ОИ в Пекине впервые за 42 года. Кроме того, Большунов и Александр Терентьев взяли бронзу в командном спринте классическим стилем.

Теги: александр большунов, лыжник, олимпиада



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