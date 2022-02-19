Снаряд разорвался в Ростовской области в одном километре от границы с Украиной

Снаряд, прилетевший со стороны Украины, взорвался в Тарасовичем районе Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет.

Как сообщил РИА Новости источник, инцидент произошел в километре от границы в 4 часа утра.

Боеприпас взорвался в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской.

Ранее сообщалось, что ВСУ ночью продолжили обстреливать республики Донбасса. В ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию. Вечером 18 февраля началась эвакуация жителей республик в Россию на фоне обострения конфликта с украинскими властями.