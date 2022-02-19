19 Февраля 2022
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Общество
эвакуация жителей Донецка (2022) | Фото: t.me/itsdonetsk

Ростовская область ввела режим ЧС из-за роста числа беженцев

В Ростовской области введен режим ЧС из-за количества эвакуированных с Донбасса беженцев.

Ранее в регионе был введен режим повышенной готовности из-за эвакуации на ее территорию жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Сотрудники МЧС, Минздрава и Роспотребнадзора на месте помогают организовывать работу на пропускных пунктах.

Для размещения беженцев в Ростовской области подготовлены 143 пункта временного размещения на 13 тысяч мест, объявил губернатор региона Василий Голубев.

Ранее сообщалось, что из ДНР в Россию на утро субботы эвакуировано 6,6 тысячи человек, из них почти 2,5 тысячи детей.

Глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов заявил, что 25 тысяч человек выехали из республики неорганизованно, на частном транспорте. Кроме того, сформированы колонны на передвижение порядка 10 тысяч человек.

Теги: ростовская область, беженцы, режим чс



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