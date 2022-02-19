В ЛНР объявили всеобщую мобилизацию
Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.
Мужчинам возрастом от 18 до 55 лет запрещен выезд за территорию республики, говорится в тексте указа.
Ночью в Луганске прогремели два взрыва: первый - на газопроводе в поселке Малая Вергунка в черте Луганска, второй - в Каменнобродском районе Луганска. Гендиректор "Луганскгаза" назвала причиной взрывов диверсии.
Ранее всеобщую мобилизацию объявил глава ДНР Денис Пушилин.
18 февраля вечером началась эвакуация жителей республик в Россию на фоне обострения конфликта с украинскими властями.