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Общество За рубежом
Конвой свободы (2022) | Фото: youtube, скриншот

При разгоне протеста в Оттаве задержали более ста человек

В Оттаве полиция проводит операцию по зачистке центра города от протестующих против ковидных ограничений.

Число задержанных уже превысило 100 человек, передает РИА Новости со ссылкой на заявлении полиции.

"Любой человек, находящийся на месте незаконного протеста, может быть арестован", - говорится в обращении в Twitter полиции к протестующим.

Ранее сообщалось, что в течение четверга полиция продолжала выдавать протестующим официальные предупреждения о том, чтобы они покинули этот район.

Канадские СМИ отмечали, что готовится последний рывок, чтобы убрать демонстрантов и сотни грузовиков с городских улиц вокруг Парламентского холма. К настоящему времени уже разблокировано транспортное сообщение в нескольких пунктах на границе с США.

Напомним, главные организаторы митинга в Оттаве задержаны.

Теги: оттава, протесты, дальнобойщики



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