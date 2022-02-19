Пушилин объявил всеобщую мобилизацию в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации.

"Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие: встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы", - говорится в заявлении Пушилина.

Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей республик в Россию на фоне обострения конфликта с украинскими властями. Пушилин сообщил ранее, что из ДНР пока не будут эвакуировать мужчин. В первую очередь, организованно вывозят женщин, детей и пожилых людей.