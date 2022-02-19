Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, находящихся в запасе, на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сроки сборов не уточняются. Правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.

Отметим, военные сборы для запасников проводятся в России ежегодно. Предыдущий указ о военных сборах Путин подписал 26 апреля прошлого года.