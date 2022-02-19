Из ДНР в Россию эвакуировали более шести тысяч человек

Из ДНР в Россию на утро субботы эвакуировано 6,6 тысячи человек, из них почти 2,5 тысячи детей, говорится в заявлении МЧС республики.

Ведомство сообщило, что завершило развертывание пунктов жизнеобеспечения для эвакуированного населения на пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск.

Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей республик в Россию на фоне обострения конфликта с украинскими властями. Людей размещают в Ростовской области, ночью первых беженцев заселили в санаторий "Звезда", пишет Mash.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил журналистам, что из ДНР пока не будут эвакуировать мужчин. В первую очередь, организованно из ДНР будут вывозить женщин, детей и пожилых людей.

Пока шла эвакуация мирных жителей, ночью ВСУ вновь обстреляли ДНР из артиллерии и минометов. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики обстреляли Васильевку, выпустив четыре мины калибром 82 миллиметра. Васильевская насосная станция повреждена, сам населенный пункт обесточен.

Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что ВСУ обстреляли республику по трем направлениям из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров.