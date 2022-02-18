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Николай Патрушев (2021) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Патрушев назвал напряженной ситуацию с миграционным потоком на Урале

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал ситуацию с масштабным миграционным потоком напряженной. Вопрос обсуждался во время совещания с губернаторами УрФО, передает корреспондент Накануне.RU.

Было отмечено, что на начало года в регионах УрФО находилось около 285 тыс. иностранцев. Для стабилизации обстановки функционируют центры подготовки и тестирования иностранцев на знание русского языка, истории России и основ законодательства. Реализуются государственные региональные миграционные программы. Правоохранительные органы с Росфинмониторингом на постоянной основе проводят оперативно-профилактические мероприятия

"Результаты этой работы свидетельствуют о значительном увеличении потока нелегальной миграции", - констатировал Патрушев. Нелегальной миграции способствуют этнические преступные группы, которые создают каналы незаконной миграции, помогают приезжим в трудоустройстве и изготовлении фиктивных миграционных карт, получении разрешений на временное проживание, вида на жительство либо российского гражданства в упрощенном порядке, в том числе путем заключения фиктивных браков.

В прошлом году в отношении лиц, причастных к преступлениям в миграционной сфере, было возбуждено около 200 уголовных дел, пресечена деятельность девяти преступных групп, легализовавших в округе более 20 тыс. иностранцев. Число экстремистских преступлений снизилось на 15%, но при этом выросло число преступлений террористической направленности почти на 20%. Властям регионов УрФО, в первую очередь Свердловской, Челябинской областей и ЯНАО необходимо усилить меры по противодействию террористической деятельности.

Секретарь Совбеза также отметил, что массовое вовлечение трудовых мигрантов в сферу строительства, общепита, перевозок и услуг формирует неконкурентные условия для россиян. А низкая квалификация рабочих и их незнание истории, культуры - провоцируют конфликты с местными жителями.

Патрушев подчеркнул, что проблемы в сфере реализации государственной миграционной политики "усиливают социальную напряженность в обществе".

Теги: мигрант, приезжие, депортация, Патрушев, УрФО



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