19 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО
эвакуация из Донецка (2022) | Фото: t.me/itsdonetsk

Власти Челябинской области заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Власти Челябинской области заявили о готовности принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

Регион может принять 500 взрослых и 100 детей. Число может вырасти.

"В случае необходимости принять беженцев и обеспечить их всем необходимым смогут учреждения системы социальной защиты населения, санатории, дома отдыха и интернаты. В настоящий момент список мест размещения готовится совместно с главным управлением МЧС по Челябинской области", — говорится в сообщении пресс-службы.

О готовности принять беженцев также сообщили в правительстве Калужской области. Власти Тульской области направят в Ростовскую область гуманитарную помощь.

Теги: беженцы, эвакуация, взрослые, дети



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