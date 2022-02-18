Донецким мужчинам не разрешат эвакуироваться вместе с женщинами и детьми на автобусах

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил журналистам, что из ДНР пока не будут эвакуировать мужчин, сообщает РБК.

В первую очередь, организованно из ДНР будут вывозить женщин, детей и пожилых людей.

"Мы сейчас эвакуируем женщин, детей и пожилых. Об эвакуации мужчин речь пока не идет", — сообщил Пушилин. Он отметил, что мужчины, желающие вывезти свою семью на личном автомобиле смогут это сделать, но сесть в автобус с детьми и женщинами - нет.

Всего планируется эвакуировать порядка 700 тысяч человек.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина Минфин сегодня перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 тыс. руб. всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию.

Ранее Путин поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область. Он займется там созданием условий для размещения беженцев, их обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.