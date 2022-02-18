18 Февраля 2022
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эвакуация из Донецка (2022) | Фото: t.me/itsdonetsk

Минфин РФ уже сегодня переведет обещанные Путиным выплаты донбасским беженцам

Минфин РФ произведет выплаты в размере 10 тыс. руб. прибывшим в Ростовскую область донбасским беженцам 18 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

"По поручению президента Минфин сегодня перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 тыс. руб. всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Путин поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область. Он займется там созданием условий для размещения беженцев, их обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.


Теги: беженцы, выплаты, минфин



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Ранее 18.02.2022 19:00 Мск Путин выплатит каждому донбасскому беженцу по 10 тысяч рублей


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