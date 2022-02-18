Жириновского могут прооперировать

Врачи решают вопрос о проведении операции Владимиру Жириновскому, сообщает telegram-канал 112.

По информации канала медики якобы рассматривают возможность провести оперативное вмешательство, однако, из-за тяжёлого состояния лидера ЛДПР пока не могут провести операцию.

Тем не менее, за последние дни в здоровье Жириновского наметилось улучшение. Как сообщало Накануне.RU, в пресс-службе ЛДПР, ранее, анонсировали скорые заявления от лидера партии. Там отметили, что политик восстанавливается, "прогресс очевиден". При этом он поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии.

Напомним, 2 февраля Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в Центральную клиническую больницу. В начале недели состояние политика оценивалось как стабильно тяжёлое. О сроках его выписки пока никто не говорит. В Минздраве России ранее оценили 75-летнего политика состояние как стабильное.

Добавим, что пресс-служба ЛДПР призвала СМИ, "которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о Владимире Жириновском".