Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – жги свинью: скандал со вспышкой африканской чумы в Марий Эл набирает обороты

Эпидемия африканской чумы свиней, не прекращающаяся в республике Марий Эл с лета прошлого года, ставит под угрозу существование не только мясоперерабатывающей отрасли. Она подтачивает терпение местного бизнеса, который вместо поддержки от региональных властей получает штрафы Россельхознадзора.

Впервые про эпидемию АЧС в Марий Эл заговорили в июле 2021 года. Хотя местная свиноводческая ферма «Звениговская» еще с начала года стала замечать возле своей территории, вплотную примыкающей к землям лесного фонда, следы диких кабанов. Именно этого зверя называют главным источником чумы. На комплексе выращивали 208 тысяч голов свиней, в компании штат сотрудников 4,5 тысячи человек, это крупное производство, многое дающее местному бюджету. Но и это не помогло получить помощь, хотя фермеры понимали, что такое соседство может плохо кончиться. Их обеспокоенность не разделяли ни в правительстве республики, ни в межрегиональной природоохранной прокуратуре. Про администрацию муниципального района в таком контексте и вовсе можно промолчать. Чиновники не вняли тревожным звоночкам животноводов. Долго ждать результата от подобного бездействия не пришлось. Зимой «Звениговский» заявил про следы кабанов, а уже летом в регионе свирепствовала африканская чума.

С 16 по 23 октября 2021 года в результате исследований проб, отобранных надзорными органами от продукции свиноводства на объектах в Марий Эл, в Татарстане и Костромской области, выявлен геном вируса африканской чумы свиней. Было установлено, что зараженная продукция изготовлялась в ООО «Ярославский мясной дом».

Но у фирмы оказался действующий договор на обслуживание с ветеринарной службой Ярославской области. Все ее сырье, поступавшее в Марий Эл, имело ветеринарные сертификаты. Сопроводительные документы оформлялись в системе «Меркурий», и в них четко говорилось, что исследования на АЧС давали отрицательный результат. Городская станция по борьбе с болезнями животных Йошкар-Олы подтверждала безопасность ярославской свинины. Потому продукция спокойно разошлась и в розничной сети, и в оптовой торговле.

Но система решила найти козла отпущения, и никакой «Меркурий» ей в этом не указ. Нужно просто поглубже копнуть. И Россельхознадзор копнул максимально глубоко. Надзорный орган обвинил оптовых покупателей данной продукции в том, что они нарушили порядок обращения с биологическими отходами и влепил огромный штраф. Что же не так сделали эти бизнесмены? Оказывается, пустив под нож свинину, остатки шкур и прочую требуху они не сожгли (или как там надо поступать с «биологическим оружием» - мы не в курсе), а отправили на свиноводческие комплексы в качестве корма для нового поголовья. Отсюда-то и полыхнула чума. Мясо чистое, это документально подтверждено одной организацией, но вторая же не может ошибаться? Значит заразна шкура, съев которую заразилась целая ферма. Никаких изъянов в собственной логике Россельхознадзор не обнаруживал.

Что мы имеем в данной ситуации? Разгадывать ребусы никто не собирался, просто пострадавшим предпринимателям отказали в компенсации убытков, еще и штраф влепили. Про терзания сотрудников «Звениговской» и вовсе посчитали нужным быстренько забыть. Хотя интернет помнит все, в том числе и обвинения Россельхознадзора в адрес Марий Эл («Неэффективная работа региональных властей Республики Марий Эл по снижению популяции диких кабанов приведет к более широкому распространению АЧС»). Правда даже вездесущий Интернет не понимает виртуозного трюка, когда виноватыми в эпидемии оказалась не администрация республики, которую предупреждали об угрозе чумы, а бизнесмены, выкинувшие не в то корыто куски шкур.