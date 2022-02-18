Якушев: Мигрантов, нарушающих закон, будут депортировать без возможности вернуться в РФ

Для мигрантов в Свердловской области и УрФО в целом, нарушающих правопорядок, должна применяться депортация с последующим запретом на въезд в РФ. Об этом заявил полпред в УрФО Владимир Якушев в ходе совещания секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева.

"Необходимо использовать самые жесткие меры, особенно при борьбе с групповыми нарушениями правопорядка и преступлениями, которые носят общественную опасность - речь идет о выдворении иностранных граждан с последующим запретом на въезд в Россию. Такие вещи надо пресекать сразу же", - заявил Якушев.

По его словам, в силу своего устойчивого социально-экономического развития, территория Уральского федерального округа остается привлекательной для мигрантов. Даже в период пандемии в прошлом году на миграционный учет в округе поставили около 900 тыс. приезжих, а сняли 750 тыс. Из этого числа оформлено только 133 тыс. патентов и 3 тыс. разрешений на трудовую деятельность. И это только одна из проблем, способных оказать негативное влияние на национальную безопасность страны.

Помимо участия мигрантов в теневых схемах трудовой деятельности, встает вопрос их вовлечения в экстремистские и террористические организации. Также важно не забывать о нелегальной миграции и проживании в округе незарегистрированных граждан. По словам Якушева, нейтрализацией данных угроз систематически занимаются органы власти.

Полпред также добавил, что в Свердловской области регулярно проводятся мероприятия по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, которые чаще всего проводятся для подрастающего поколения.

"Необходимо вести систематическую и при этом аккуратную работу с молодым поколением: именно от нас во многом зависит их успешное приобщение к российской жизни и культуре, то есть их успешная интеграция в наше общество", - считает Владимир Якушев.

Напомним, что именно на воспитании подрастающего поколения заострил внимание вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов на сегодняшней встрече с диаспорами.