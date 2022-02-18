ДНР объявила эвакуацию в Россию женщин и детей

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин объявил эвакуацию жителей республики в Россию на фоне обострения конфликта с украинскими властями.

"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик. С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договоренности с Российской Федерацией в Ростовской области готовы места для размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым", - заявил Пушилин в своем видеообращении.

"Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса", - заявил глава республики.

Он добавил, что эвакуируемое население будут размещать в Ростовской области по договоренности с руководством России.

На фоне этой новости курс рубля по отношению к доллару резко упал.