Первая леди Франции подала в суд на сплетниц, назвавших ее трансгендером

Первая леди Франции подала в парижский суд на двух сплетниц, распространявших в сети слухи о том, что Брижит Макрон является трансгендерной женщиной, сообщают французские СМИ. Ожидается, что процесс начнется в июне этого года. В исковом заявлении мадам Макрон ссылается на неприкосновенность частной жизни и статьи из гражданского кодекса.

Ответчиками выступают две YouTube-блогерши, представляющееся как "медиум" и "независимый журналист".

Также к иску, по некоторым данным, присоединились трое детей Макрон от первого брака и ее брат (согласно слухам и теориям заговора, брата у Брижит нет – она сама, якобы, и есть мужчина ("брат"), ставший "сестрой".