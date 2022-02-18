18 Февраля 2022
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Общество За рубежом
Брижитт Макрон (2017) | Фото:elle.fr

Первая леди Франции подала в суд на сплетниц, назвавших ее трансгендером

Первая леди Франции подала в парижский суд на двух сплетниц, распространявших в сети слухи о том, что Брижит Макрон является трансгендерной женщиной, сообщают французские СМИ. Ожидается, что процесс начнется в июне этого года. В исковом заявлении мадам Макрон ссылается на неприкосновенность частной жизни и статьи из гражданского кодекса.

Ответчиками выступают две YouTube-блогерши, представляющееся как "медиум" и "независимый журналист".

Также к иску, по некоторым данным, присоединились трое детей Макрон от первого брака и ее брат (согласно слухам и теориям заговора, брата у Брижит нет – она сама, якобы, и есть мужчина ("брат"), ставший "сестрой".

Теги: брижит макрон, трансгендер, слухи, суд



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